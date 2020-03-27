2020-03-27T10:47:39+03:00
Происшествия

В Ишиме малыш попал в больницу после поедания арахиса

Ребенок находится под наблюдением врачей
Вадим Бегун
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В Ишиме малыш попал в больницу после поедания арахиса. Фото - pixabay.com.В Ишиме малыш попал в больницу после поедания арахиса. Фото - pixabay.com.
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В минувшее воскресенье, 22 марта, вечером в приемное отделение областной больницы № 4 Ишима доставили 4-летнего ребенка. Оказалось, что он поперхнулся орешком и стал задыхаться. Не растерявшейся маме удалось вытащить половинку арахиса, после чего она вызвала скорую.

В больнице мальчику под наркозом провели ригидную бронхоскопию. С помощью специального эндоскопа из правого бронха ребенка врач извлек половинку арахиса. В настоящее время здоровью малыша ничего не угрожает: он чувствует себя хорошо, но пока находится под наблюдением врачей. Через несколько дней его выпишут домой. Врачи утверждают: если бы мама своевременно не спохватилась, то последствия для здоровья малыша были бы плачевными.

– Встаньте за спиной пострадавшего, обхватите его руками. Корпус пострадавшего должен быть слегка наклонен вперед. Сожмите одну руку в кулак и положите ее на живот пострадавшего той стороной, где расположен большой палец, на уровне между пупком и реберными дугами. Обхватите кулак ладонью другой руки, быстро сделайте 6 – 10 толчкообразных надавливаний на эпигастральную область живота по направлению внутрь и вверх к диафрагме, – такие действия порекомендовала делать Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ № 4 Ишима, если вы увидели, что человек задыхается во время еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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