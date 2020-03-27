27 Март 2020 2020-03-27T09:19:14+03:00

В Тюмени мужчина из ревности сжег два автомобиля своей возлюбленной. Фото - pixabay.com.

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В тюменскую полицию накануне, 26 марта, позвонила женщина, сообщив о поджоге ее автомобиля «Toyota Platz». Выехавшие на место происшествия стражи порядка задержали ранее судимого 24-летнего горожанина, который состоит в любовных отношениях с заявительницей.

Выяснилось, что у ревнивого любовника периодически возникают вспышки агрессии. Так, два месяца назад он уже поджигал иномарку женщины, за что был осужден. Однако в тот раз тюменка его простила, и отношения продолжились.

– Вчера мужчина через разбитое стекло водительской двери бросил в салон машины горящую бумагу, авто полностью выгорело. Оба транспортных средства восстановлению не подлежат. Задержанный злоумышленник признался в содеянном, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU