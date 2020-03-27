В Тюмени мальчик сломал плечо, играя на куче кирпичей

27 Март 2020 2020-03-27T09:03:41+03:00

На его счастье, рядом оказалась сознательная женщина

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В Тюмени во вторник, 24 марта, 13-летний подросток сильно пострадал после падения с кучи кирпичей, на которой играл. Ему помог сознательный очевидец – женщина, которая не осталась равнодушной к страданиям мальчика.

Прохожая позвонила в скорую, при этом все время останавливая порывавшегося убежать подростка. Ребенок отказывался сообщать ей о том, как он получил травму.

– Фельдшерская бригада диагностировала у пациента закрытый перелом левой плечевой кости. Медикам удалось выяснить, что причиной перелома стало падение: ребенок играл на куче кирпичей и, потеряв равновесие, упал с высоты собственного роста. В областную клиническую больницу № 2 его доставили с зашинированной рукой, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, проходит стационарное лечение. По прогнозам, его выпишут уже через неделю.

Медики благодарят женщину за добросовестно выполненный гражданский долг. Она не допустила опасных последствий, ведь при такой травме в любой момент состояние пострадавшего может ухудшиться.

ИСТОЧНИК KP.RU