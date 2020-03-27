Дорожники приступили к ремонту трассы Тюмень – Ханты-Мансийск

27 Март 2020 2020-03-27T09:01:36+03:00

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Жителям Тюменской области сообщают о плановом ремонте трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Обновлению подлежит 42-километровый участок дороги.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», капитальный ремонт автодороги будет проходить с марта по декабрь 2020 года. Таким образом, подрядчик обновит участок дороги с 38-го по 80-й километр.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и заранее планировать удобный маршрут, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские власти собираются ремонтировать участок трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. В федеральном бюджете на это припасены 4,7 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU