2020-03-27T05:03:42+03:00
Общество

Погода на 27 марта в Тюмени: без солнца

Весь день будет пасмурно
Вадим Бегун
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В Тюмени выдастся пасмурный день.В Тюмени выдастся пасмурный день.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 27 марта, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1–2 градуса, днем – плюс 5. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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