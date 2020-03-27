В районе тюменского онкодиспансера отключат светофоры
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
В районе тюменского онкодиспансера отключат светофоры. Фото - 2Гис.
Изменить размер текста:
В Тюмени сегодня, 27 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.
Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на улице Барнаульской в районе онкодиспансера.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU