2020-03-27T06:23:36+03:00
Происшествия

Тюменец остался без денег и алкоголя из-за своей доверчивости

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец остался без денег и алкоголя из-за своей доверчивости. Фото - pixabay.com.Тюменец остался без денег и алкоголя из-за своей доверчивости. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию обратился местный житель, который лишился своих денег. Мужчина в интернете решил купить дешевый алкоголь, однако и не догадывался, что низкая цена – всего лишь уловка мошенника для привлечения «клиентов».

– Горожанин позвонил по указанному на сайте номеру и договорился о покупке. Собеседник попросил перевести деньги за спиртное на указанный счет, заверив, что после поступления оплаты оперативно привезет товар. Потерпевший выполнил все условия лжепродавца и перевел девять тысяч рублей через мобильное приложение, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время стражи правопорядка разыскивают злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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