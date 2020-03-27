Два тюменских маршрута продлят до аграрного университета

27 Март 2020 2020-03-27T07:31:19+03:00

Нововведение вступит в силу с весенне-летнего периода 2020 года

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В Тюмени изменят схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 146 «Завод Нефтемаш – с/о Плодовое» и № 149 «Завод Нефтемаш – с/о Ромашка». Их продлят до конечного остановочного пункта «Государственный аграрный университет». Нововведение вступит в силу с весенне-летнего периода 2020 года.

Также стало известно, что в схему включат промежуточные остановки «Государственный аграрный университет», «Улица Институтская», «Улица Гостевая», «Озеро Цимлянское», «Медицинский город», «Экопарк Затюменский» (в прямом и обратном направлении), «Улица Целиноградская» и «Улица Барнаульская».

– Для всех проходящих маршрутов переименованы промежуточные остановочные пункты: «Лесотехникум», расположенный на улице Ямской, 26 (в направлении улицы Полевой), на «Детский сад № 55»; «Лесотехникум», расположенный на улице Луначарского, 19 (в направлении улицы Ленина), на «Вечерняя школа № 2».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU