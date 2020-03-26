2020-03-26T17:16:13+03:00
Общество

Сбербанк впервые открыл доступ к своей «Виртуальной школе»

Вадим Бегун
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Сбербанк открыл доступ к части учебных материалов в собственной «Виртуальной школе» для всех желающих. На дистанционном портале уже размещены полезные материалы, которые будут обновляться еженедельно.

В новых условиях, связанных с переходом на удаленный формат работы, особенно актуальной стала возможность дистанционного обучения. Сбербанк предлагает технологические решения для обеспечения непрерывности процесса обучения не только в школьной, но и в профессиональной подготовке.

В открытой «Виртуальной школе» Сбербанка представлены:

курсы и тренажеры по разным темам, затрагивающим развитие корпоративных, ролевых, цифровых и профессиональных компетенций;

серия материалов проекта SberKnowledge (информационно-аналитического издания Корпоративного университета Сбербанка) о новых трендах в менеджменте, коммуникации и комплексном развитии личности;

серия материалов от проекта EduTech (про лучшие практики в мире обучения) и «Пульс EduTech» (обзоры рынка образовательных технологий);

видео и статьи современных российских ученых про значимые открытия в области когнитивистики, лингвистики, больших данных и т. д.;

результаты научных исследований, подготовленные в рамках совместного проекта Корпоративного университета и ПостНауки;

видеозаписи выступлений ведущих руководителей Сбербанка и приглашенных спикеров.

Кроме того, Корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading открыл доступ для всех желающих к более чем 450 экземплярам краткого содержания популярных книг в аудио- и текстовом формате. Книги будут доступны до 20 апреля 2020 года.

Все материалы открытой «Виртуальной школы» Сбербанка можно найти по ссылке. Пользователи, прошедшие все курсы до 1 мая, получат подтверждающий сертификат от Корпоративного университета Сбербанка.

Ранее Корпоративный университет Сбербанка открыл бесплатный доступ к новому курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками», который за неделю прошли более 7 000 человек.

«Виртуальная школа – платформа для дистанционного обучения и развития сотрудников Группы Сбербанк, предоставляющая доступ к учебным материалам и образовательным программам Корпоративного университета Сбербанка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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