Забыла запереть: сосед обчистил квартиру тюменки на Пермякова
Жительница дома по улице Пермякова сообщила тюменским полицейским, что кто-то похитил имущество из ее квартиры. Оказывается, женщина забыла запереть дверь на ключ, а неизвестный этим воспользовался, похитив 5 тысяч рублей из висевшей на вешалке сумки и сотовый телефон за 13 тысяч.
Накануне, 25 марта, полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый 43-летний сосед потерпевшей.
– В ночь преступления мужчина был пьян. Он рассказал, что пошел на преступление из-за отсутствия денег. Полицейские изъяли похищенный сотовый телефон, а вот деньги злоумышленник успел потратить на алкоголь, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В настоящее время тюменец отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU