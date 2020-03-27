2020-03-27T07:43:08+03:00
Происшествия

Забыла запереть: сосед обчистил квартиру тюменки на Пермякова

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Сосед обчистил квартиру тюменки на Пермякова.Сосед обчистил квартиру тюменки на Пермякова.Фото: Вадим Бегун
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Жительница дома по улице Пермякова сообщила тюменским полицейским, что кто-то похитил имущество из ее квартиры. Оказывается, женщина забыла запереть дверь на ключ, а неизвестный этим воспользовался, похитив 5 тысяч рублей из висевшей на вешалке сумки и сотовый телефон за 13 тысяч.

Накануне, 25 марта, полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый 43-летний сосед потерпевшей.

– В ночь преступления мужчина был пьян. Он рассказал, что пошел на преступление из-за отсутствия денег. Полицейские изъяли похищенный сотовый телефон, а вот деньги злоумышленник успел потратить на алкоголь, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время тюменец отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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