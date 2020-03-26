«Водитель в шоке»: в Тюмени в машину с беременной женщиной и малышкой влетело другое авто

26 Март 2020 2020-03-26T15:21:00+03:00

В Тюмени в машину с беременной женщиной и малышкой влетело другое авто. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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В Тюмени сегодня, 26 марта, на перекрестке улиц Профсоюзной и Володарского случилось дорожно-транспортное происшествие. К счастью, трагедии не произошло: детское автокресло уберегло маленькую девочку, находившуюся в одной из машин, от травм.

На перекрестке столкнулись «Форд Фокус» и «Лада Веста». Водитель иномарки поворачивал налево, тогда как отечественное авто двигалось прямо – на зеленый сигнал светофора. Мужчина, сидевший за рулем «Форда», сообщил, что один из автомобилистов пропустил его, но он не заметил «Ладу», которая двигалась навстречу.

– В аварии пострадал 30-летний водитель «Форда», житель поселка Винзили, предварительно: он получил рвано-ушибленную рану брови. Мужчина был шокирован происходящим, учитывая, что с ним ехали маленький ребенок в автокресле и беременная жена. К счастью, они не пострадали, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что легкие повреждения получила 58-летняя пассажирка «Лады». Водитель и еще одна пассажирка авто не получили травм. Собака Дарья, также ехавшая в отечественном автомобиле, осталась цела.

ИСТОЧНИК KP.RU