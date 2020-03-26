2020-03-26T15:11:50+03:00
Происшествия

Тюменец нарубил берез на 230 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец нарубил берез на 230 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.Тюменец нарубил берез на 230 тысяч рублей. Фото - pixabay.com.
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В Омутинском районе сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев. Рубку 63 берез совершили в лесном массиве Северо-Плетневского сельского поселения. Ущерб, нанесенный департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 230 тысяч рублей.

– Сотрудники уголовного розыска провели комплекс необходимых мероприятий и тщательно изучили улики, обнаруженные на месте преступления. В итоге полицейские установили личность подозреваемого – 45-летнего неоднократно судимого местного жителя. Стражи правопорядка изъяли 15 кубометров древесины и бензопилу, принадлежавшую фигуранту, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что по указанному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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