2020-03-26T14:56:55+03:00
Общество

«Дорожная лаборатория» будет курсировать по улицам Тюмени

Машины оснащены приборами для измерения колейности
Вадим Бегун
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«Дорожная лаборатория» будет курсировать по улицам Тюмени. Фото - ГИБДД Тюменской области.«Дорожная лаборатория» будет курсировать по улицам Тюмени. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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Тюменские автоинспекторы получили в свое распоряжение четыре специальных автомобиля «Дорожная лаборатория». Транспорт приобретен в целях повышения безопасности дорожного движения в регионе.

Все машины оснащены приборами для измерения колейности и коэффициента сцепления колес с проезжей частью, конусами, а также необходимыми дорожными знаками для организации объезда опасного участка дороги в случае необходимости.

– Весной необходимость в выявлении недостатков на дорогах увеличивается в связи с сезонными явлениями после зимы. Было выявлено более двадцати участков с колеями на дорогах, не соответствующих существующим нормам, большинство из них – в Тюмени, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что эти участки до начала сезона ремонта дорог обозначили знаками «Неровная дорога», где-то ввели скоростные ограничения. Как только температура позволит работы на проезжей части, дорожные недостатки устранят. ГИБДД уже выдала подрядным организациям предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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