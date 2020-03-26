«Дорожная лаборатория» будет курсировать по улицам Тюмени
Тюменские автоинспекторы получили в свое распоряжение четыре специальных автомобиля «Дорожная лаборатория». Транспорт приобретен в целях повышения безопасности дорожного движения в регионе.
Все машины оснащены приборами для измерения колейности и коэффициента сцепления колес с проезжей частью, конусами, а также необходимыми дорожными знаками для организации объезда опасного участка дороги в случае необходимости.
– Весной необходимость в выявлении недостатков на дорогах увеличивается в связи с сезонными явлениями после зимы. Было выявлено более двадцати участков с колеями на дорогах, не соответствующих существующим нормам, большинство из них – в Тюмени, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что эти участки до начала сезона ремонта дорог обозначили знаками «Неровная дорога», где-то ввели скоростные ограничения. Как только температура позволит работы на проезжей части, дорожные недостатки устранят. ГИБДД уже выдала подрядным организациям предписания.
ИСТОЧНИК KP.RU