О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Фото - Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме.
Мы стараемся максимально обезопасить наших клиентов: в отделениях Банка проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук, произведена замена фильтров в системах кондиционирования. Несмотря на все эти меры, мы еще раз призываем по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)