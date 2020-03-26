2020-03-26T08:10:27+03:00
Происшествия

В Тюмени выпивший гость сильно избил хозяина квартиры

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени выпивший гость сильно избил хозяина квартиры.В Тюмени выпивший гость сильно избил хозяина квартиры.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию позвонили медики с сообщением, что к ним госпитализировали горожанина. Стражи порядка выяснили, что его избил знакомый, который заглянул к нему на огонек.

Потерпевший вместе со своей сожительницей пригласили в гости семейную пару. В процессе застолья хозяйка квартиры пожаловалась на поведение своего возлюбленного, якобы в доме часто происходят конфликты и рукоприкладство.

Гость решил заступиться за женщину и позвал ее сожителя на разговор. Он избил потерпевшего, у мужчины диагностировали переломы костей лица. После произошедшего подозреваемый уехал в Омскую область.

– Ранее судимого 35-летнего рецидивиста удалось задержать, когда он вернулся в областной центр. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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