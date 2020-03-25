2020-03-25T17:52:00+03:00
Общество

В Тюменской области закрыли три ледовые переправы

Проезд всех видов транспорта через реки запрещен
Вадим Бегун
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В Тюменской области закрыли три ледовые переправы. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области закрыли три ледовые переправы. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области закрыли три ледовые переправы. Водителей предупреждают об опасности весеннего льда.

В селе Ярково произведена распиловка ледовой переправы через реку Тобол. Здесь установили соответствующие запрещающие знаки и ограждения. Распиловка проведена с помощью трактора с фрезой, чтобы пласты и глыбы льда не создали заторов в период ледохода.

– Переправы через реку Туру у села Покровское и реку Тобол у села Сорокино закрыли еще 18 марта. Проезд всех видов транспорта через реки запрещен: водителям необходимо помнить о том, что весенний лед опасен, и выстраивать свои маршруты с учетом погодных реалий, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве особо отметили, что даже после того, как переправы ликвидированы, необходимо предупреждать об опасности граждан, желающих пересечь реку по тонкому льду. Касается это и рыбаков, и обычных пешеходов, и рисковых автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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