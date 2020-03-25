Тюменцам показали план нового сквера по улице Ленина

25 Март 2020 2020-03-25T15:03:20+03:00

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В Тюмени у стоматологической поликлиники №1 на улице Ленина, 9 появится новый сквер. Тюменцам показали проект: здесь создадут камерную зону отдыха.

– Деревянная конструкция перголы подчеркнет новое пешеходное направление, пересекающее сквер. Система озеленения предусматривает сохранение уже существующих зеленых участков с деревьями. Для совмещения нового пешеходного направления с существующими зелеными зонами часть сквера покроют геобрусчаткой, – рассказали в пресс-службе Института архитектуры и дизайна ТИУ.

Также стало известно, что по проекту со стороны улицы Ленина будет велосипедная парковка, ориентированная на входную группу медицинского учреждения. А парковка перед домом по Красина, 7а была смещена, чтобы въезд на нее не был напротив въезда на парковку через дорогу.

– Освободившееся пространство у улицы Ленина организовано как зона отдыха со скамьями и зелеными насаждениями. В зимнее время года на участке возможно размещение различных декоративных элементов изо льда и снега, декоративного освещения, а также обеспечение подогрева сидений, – резюмировали в институте.

В Тюмени представлен план нового сквера на улице Ленина..

ИСТОЧНИК KP.RU