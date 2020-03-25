2020-03-25T15:28:24+03:00
Общество

Ишимка с миллионным долгом по алиментам отправилась в колонию

Женщина не выплачивала средства 15 лет
Вадим Бегун
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Ишимка с миллионным долгом по алиментам отправилась в колонию.Ишимка с миллионным долгом по алиментам отправилась в колонию.Фото: Вадим Бегун
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В Ишиме осудили 36-летнюю местную жительницу. Женщина с 2005 года не платила алименты своей дочери, на сегодняшний день она накопила долг в один миллион рублей. Сейчас 16-летнего подростка воспитывает опекун.

Женщину, которая стоит на учете у врача нарколога с диагнозом алкогольная зависимость второй степени, неоднократно привлекали к наказаниям в виде обязательных работ. Приставы пытались помочь ей устроиться на работу, однако все их усилия игнорировались должницей. В тех случаях, когда та все же устраивалась на работу, это была неофициальная краткосрочная подработка, с которых она никаких выплат в счет алиментов не производила.

– В итоге должницу признали виновной. Судья назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Отметим, что в регионе за 2019 год в отношении шести женщин вынесены обвинительные приговоры за неисполнение обязательств по содержанию своих малолетних детей. В этом году в отношении неплательщиков алиментов – женщин возбуждено 15 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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