2020-03-25T14:12:51+03:00
Общество

AliExpress нашла тюменца, который сделал один из первых 500 заказов

Мужчину поблагодарили за доверие
Вадим Бегун
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AliExpress нашла тюменца, который сделал 500 заказов. Фото - AliExpress.AliExpress нашла тюменца, который сделал 500 заказов. Фото - AliExpress.
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AliExpress в честь своего десятилетия нашла десять покупателей среди тех, кто сделал один из первых 500 заказов в десяти городах России. Компания решила их поблагодарить, установив билборды. Среди них нашлось место тюменцу Василию Отрадных.

– Мы подумали, что будет здорово найти пользователей, которые были с нами с самого начала. Хотим сказать «Спасибо» максимально ярко, чтобы каждый город увидел своего героя. Мы пообщались с ними лично. Выбрали по одному пользователю из каждого города и провели с ними фотосессию, чтобы подготовить персональные билборды с благодарностью и разместить в их родных городах, – сообщил руководитель группы по работе с социальными медиа и блогерами Сергей Бузилов.

По его словам, преданные покупатели с удовольствием откликнулись на предложение о сотрудничестве.

– Я до сих пор ежедневно покупаю вещи на AliExpress, каждый день приходит по паре посылок. Любимые категории – робототехника (мое хобби – гонки дронов), товары для дома и бисер с самоцветами. Из них потом делаю авторские электронные ювелирные сувениры на продажу, – рассказал один из покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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