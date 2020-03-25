Тюменцы распространяют информацию о закрытии въезда в город

25 Март 2020 2020-03-25T12:36:25+03:00

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В мессенджерах начала распространяться информация о том, что въезд в Тюмень для жителей из других регионов закрыт. Эта информация не соответствует действительности.

– Ограничений по въезду и выезду из Тюмени нет, так же, как и обязанности проходить двухнедельный карантин для людей, побывавших в других субъектах России. Доверяйте только официальным источникам информации, – посоветовали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Это далеко не первая ложная информация, которая распространяется в мессенджерах. Так, ранее появилась информация о том, что первый из двух пациентов, у которого в областном центре был обнаружен коронавирус, скончался. Это оказалось неправдой: мужчина чувствует себя нормально. Об этом заявляла на брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

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ИСТОЧНИК KP.RU