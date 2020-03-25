2020-03-25T13:40:11+03:00
Общество

На улице Свободы в Тюмени меняют магистральный водовод, прослуживший 46 лет

До августа планируется реконструировать порядка полукилометра труб
Вадим Бегун
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В Тюмени меняют магистральный водовод. Фото - pixabay.com.В Тюмени меняют магистральный водовод. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени приступают к реконструкции участка магистрального водовода диаметром тысяча миллиметров и протяженностью пятьсот метров. Для этого по улице Свободы в границах улиц Затюменской и Казанской с 28 марта по 30 июля ограничат движение.

Водовод, который предстоит реконструировать, был проложен еще в 1974 году и на сегодняшний день исчерпал свой ресурс. Вместо стального, изъеденного коррозией трубопровода проложат полиэтиленовый, который должен прослужить полвека.

– Применение современной арматуры и соединительных деталей, а также качественное выполнение строительно-монтажных работ и стыковых соединений труб позволит в перспективе избежать порывов и обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей, – поясняет директор по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Артур Багаутдинов.

Отметим, что реконструкция участка магистральной сети водоснабжения проводится в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного в конце 2017 года между правительством Тюменской области, администрацией города и тюменским водоканалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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