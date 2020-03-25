Подполковник, служивший в Чечне, возглавил ишимскую полицию

25 Март 2020 2020-03-25T12:01:27+03:00

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В Ишиме сегодня, 25 марта, личному составу и руководству города представили нового начальника межмуниципального отдела МВД «Ишимский» – подполковника полиции Романа Валерьева. Новоиспеченный глава стражей порядка отметил, что приложит все необходимые усилия для эффективного выполнения поставленных задач.

– Роман Валерьевич зарекомендовал себя как грамотный руководитель, который обладает высокой квалификацией и богатым практическим опытом. Он хорошо разбирается в различных аспектах деятельности органов внутренних дел и может нацелить личный состав на качественное выполнение возложенных на них задач, – заявил врио заместителя начальника – начальника полиции УМВД по Тюменской области Булат Хайруллин.

В ведомстве предоставили биографию Романа Валерьева. Он родился 3 февраля 1976 года в городе Канске Красноярского края. В 2009 году окончил Академию управления МВД России по специальности «Юриспруденция». Служить начал в 1998 году в должности участкового инспектора милиции по организации работы участковых инспекторов милиции УВД города Канска.

Также стало известно, что нынешний глава ишимских полицейских с декабря 2012 года по май 2013 служил на территории Чеченской Республики. В 2016 году его назначили на должность замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних заводоуковского отдела полиции, а в октябре 2019-го – на должность замначальника того же отдела. Мужчина награжден государственной наградой Российской Федерации – медалью «За отличие в службе» 1,2,3 степени.

ИСТОЧНИК KP.RU