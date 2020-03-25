2020-03-25T11:39:52+03:00
Происшествия

Бывший тюменский пристав сядет на скамью подсудимых за присвоение денег

Следователи собрали достаточную доказательственную базу
Вадим Бегун
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Бывший тюменский пристав сядет на скамью подсудимых за присвоение денег. Фото - СК по Тюменской области.Бывший тюменский пристав сядет на скамью подсудимых за присвоение денег. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. Женщину, которая работала ведущим специалистом-экспертом по ведению депозитного счета одного из районных отделов судебных приставов, обвиняют в присвоении денег с использованием служебного положения.

В обязанности обвиняемой входило принятие от коллег денег должников и их своевременная передача в отделение банка. Однако специалист по корыстным мотивам с апреля 2015 года по июль 2016-го присвоила себе около полутора миллионов рублей, потратив их на личные нужды.

– Чтобы ее не изобличили, женщина, используя учетную запись в специальной программе, создала платежные поручения в счет погашения долга. При этом она использовала деньги из депозитного счета районного отдела судебных приставов, – пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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