25 Март 2020 2020-03-25T11:28:20+03:00

Молодой тюменец отравился дымом во время тушения машины. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюмени накануне, 24 марта, в арочнике на улице Чекистов, 38 загорелся автобетоносмеситель. На место происшествия, которое случилось в 10.30, тут же выехали спасатели и медики.

– На пожаре работали два звена газодымозащитной службы с комплексом «Маяк-спасателя». Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на помещения арочника. Из зоны воздействия опасных факторов пожара сотрудники спасли одного человека, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что 17-летний молодой человек отравился продуктами горения, его передали бригаде скорой помощи.

Стало известно, что, по предварительным данным, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что накануне, 24 марта, днем в областном центре на улице Камчатской произошел крупный пожар: здесь горел ангар. Спасатели сообщили, что явилось причиной ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU