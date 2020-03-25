АО «Транснефть – Сибирь» завершило ремонтные работы на магистральных нефтепроводах

25 Март 2020 2020-03-25T11:26:34+03:00

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АО «Транснефть – Сибирь» завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных нефтепроводов (МН) в Тюменской и Томской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В ходе плановой остановки МН Сургут – Полоцк проведена замена двух тройников и задвижки, вырезка четырех участков дефектных секций трубопровода. Ликвидирована ремонтная конструкция на МН Урьевские – Южный Балык. В период остановки МН Александровское – Анжеро-Судженск выполнены работы по вырезке задвижки и дефекта на линейной части, а также проведено подключение участка после замены трубы на подводном переходе через р. Нартинская.

Комплекс работ выполнен на площадочных объектах. В Тобольском управлении магистральных нефтепроводов (УМН) на НПС «Муген-4» выполнена замена обратного клапана. На НПС «Демьянское-4» подключен магистральный насосный агрегат (МНА) с заменой обратного клапана, еще один МНА выведен из работы. На НПС «Кедровое-1» выполнена замена задвижки и трех обратных клапанов.

На НПС «Александровская» РНУ «Стрежевой» проведено отключение фильтров-грязеуловителей для последующей реконструкции. Средний ремонт задвижек проведен на НПС «Каркатеевы-3» и НПС «Салым-4» Нефтеюганского УМН.

В Урайском УМН заменены подводящий трубопровод НПС «Ягодное», участок напорного нефтепровода НПС «Березовое-1», подключен к системе МН магистральный насосный агрегат № 1 с заменой обратного клапана и выведен из работы МНА № 3 на НПС «Ильичевка».

Работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения силами линейно-эксплуатационных бригад и центральных ремонтных служб подразделений акционерного общества в соответствии с требованиями промышленной безопасности. Цель – обеспечение надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов АО «Транснефть – Сибирь».

Плановое проведение технического обслуживания объектов системы магистральных нефтепроводов позволяют АО «Транснефть – Сибирь» повышать уровень надежности технологических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, и обеспечивать экологическую безопасность процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Перекачка нефти возобновлена в плановые сроки, нефтепроводы работают в штатном режиме.