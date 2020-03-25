Вожатые будут развлекать тюменских детей во время карантина на YouTube-канал

25 Март 2020 2020-03-25T11:44:43+03:00

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В Тюменской области на время карантина запускают развлекательно-познавательный YouTube-канал для детей. Идея принадлежит ТРО партии «Единая Россия», а помогать им в этом начинании будет областная школа подготовки вожатых. Участники проекта «Карантин – это маленькое лето» будут записывать видеоролики и выходить в прямой эфир.

– Вожатые – это именно те люди, которым доверяют школьники и подростки. Со многими из них дети общаются после поездок в загородные оздоровительные лагеря. Мы будем вместе создавать интересный контент, чтобы в условиях карантина дети продолжали развиваться. Таким образом постараемся помочь и родителям, вынужденным сегодня работать на дому, – говорит участник кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» из Тобольска Алексей Жарновский.

Организаторы нового онлайн-проекта говорят, что контент будет не только развлекательного, но и образовательного характера. На канале представят мастер-классы, различные эксперименты, а также уроки по рисованию.

Как отмечает руководитель Тюменского регионального исполкома партии Ольга Швецова, во время сложной эпидемической ситуации необходимо проявить заботу как о пожилых людях, так и о детях. По ее мнению, участники «ПолитСтартапа» – яркий пример гражданского активизма, люди, которые готовы взяться за реализацию нужных обществу проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU