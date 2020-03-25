Тюменцы приняли упавшую стаю птиц за жертв коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T10:25:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени очевидец сделал фотографию свиристелей, которые внезапно упали на дорогу. Инцидент произошел сегодня, 25 марта.

«Птицы стаей упали заживо. Широтная – Монтажников. Коронавирус?» – спрашивает в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» горожанин Илья Синичкин.

«Они просто ягод наелись забродивших, – ответили ему в комментариях. – Уберите их, пожалуйста, в более безопасное место – они должны прийти в себя, а так их могут раздавить».

Другие предположили, что птицы просто в шоке от людей, которые выходят из магазинов с полными тачками туалетной бумаги и гречки.

Есть и другие версии, которые выдвинули тюменцы: птицы врезались в стекло или сидели на проводах и их «шибануло» током.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов заявил, что появившаяся в СМИ информация об эпидемии коронавируса у домашних животных в регионе не соответствует действительности. По его словам, коронавирус человека не представляет угрозы для питомцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Чейметов: «Коронавирус человека не представляет угрозы для домашних животных»

По мнению чиновника, никаких оснований для беспокойства нет (подробнее)

«Кто-то снимал фильм ужасов?»: сотни птиц кружили в небе над Тюменью

Горожанин схватился за телефон, чтобы заснять пернатых (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU