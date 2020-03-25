2020-03-25T10:25:29+03:00
Дом. Семья

Тюменцы приняли упавшую стаю птиц за жертв коронавируса

Интересный инцидент произошел сегодня
Вадим Бегун
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Тюменцы приняли упавшую стаю птиц за жертв коронавируса. Фото - Илья Синичкин.Тюменцы приняли упавшую стаю птиц за жертв коронавируса. Фото - Илья Синичкин.
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В Тюмени очевидец сделал фотографию свиристелей, которые внезапно упали на дорогу. Инцидент произошел сегодня, 25 марта.

«Птицы стаей упали заживо. Широтная – Монтажников. Коронавирус?» – спрашивает в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» горожанин Илья Синичкин.

«Они просто ягод наелись забродивших, – ответили ему в комментариях. – Уберите их, пожалуйста, в более безопасное место – они должны прийти в себя, а так их могут раздавить».

Другие предположили, что птицы просто в шоке от людей, которые выходят из магазинов с полными тачками туалетной бумаги и гречки.

Есть и другие версии, которые выдвинули тюменцы: птицы врезались в стекло или сидели на проводах и их «шибануло» током.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов заявил, что появившаяся в СМИ информация об эпидемии коронавируса у домашних животных в регионе не соответствует действительности. По его словам, коронавирус человека не представляет угрозы для питомцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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