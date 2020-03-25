2020-03-25T09:19:30+03:00
Общество

Прокуратура проследит, чтобы в тюменских магазинах не «задирали» цены

Ситуация находится на контроле ведомства
Вадим Бегун
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Прокуратура проследит, чтобы в тюменских магазинах не «задирали» цены. Фото - pixabay.com.Прокуратура проследит, чтобы в тюменских магазинах не «задирали» цены. Фото - pixabay.com.
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Прокуратура Тюменской области взяла на контроль ситуацию с ценообразованием на продукты питания. Это является одним из наиболее социально значимых направлений деятельности ведомства.

– Нами в связи с публикациями в средствах массовой информации, обращениями граждан о необоснованном повышении цен на продукты питания в некоторых торговых сетях, осуществляется мониторинг ситуации в области ценообразования на продовольствие, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что прокуроры обмениваются информацией с антимонопольщикиками и другими государственными органами о динамике цен на социально значимые продовольственные товары.

Ситуация в области необоснованного роста цен, а также проверочные мероприятия в целях соблюдения антимонопольного законодательства находятся на контроле, подчеркнули в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что местные власти постоянно мониторят наличие запасов продовольственных и промышленных товаров в местных магазинах. Владельцы федеральных сетей заявляют, что цены останутся на прежнем уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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