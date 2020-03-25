2020-03-25T08:52:50+03:00
Недвижимость

Стало известно о ходе строительства школы в тюменском поселке Казарово

Здание начнут отапливать уже на этой неделе
Вадим Бегун
Поделиться:
Стало известно о ходе строительства школы в тюменском поселке Казарово. Фото - ГУ строительства ТО.Стало известно о ходе строительства школы в тюменском поселке Казарово. Фото - ГУ строительства ТО.
Изменить размер текста:

Уже на этой неделе в строящейся школе в тюменском поселке Казарово запустят котельную. Здание будущего учебного заведения начнут отапливать, чтобы в апреле приступить к внутренним отделочным работам.

– Здесь разместятся все необходимые для младших и старших школьников кабинеты для занятий, спортивных мероприятий, а также административные помещения, медицинский блок и учебные мастерские для проведения уроков труда. В школе также будет библиотека, актовый зал и столовая с обеденным залом на 130 мест, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Также стало известно, что главный вход оборудуют пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

Напомним, что возведение школы началось в августе 2019 года. На сегодняшний день, спустя чуть более полугода, завершаются работы по устройству кровли, прокладке кабелей слаботочных и электрических сетей.

Объект строится в рамках масштабной региональной программы по замене деревянных школ. Всего в регионе должны заменить 32 таких школы. Часть из них будет выполнена в капитальном исполнении, часть – в модульном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы приняли упавшую стаю птиц за жертв коронавируса
Прокуратура проследит, чтобы в тюменских магазинах не «задирали» цены
В Конституции появится положение о сохранении памяти защитников Отечества
Стало известно о ходе строительства школы в тюменском поселке Казарово
Сбербанк в Тюмени поделился опытом финансирования проектов государственно-частного партнерства
Волонтеры возят тюменским ветеранам лекарства и продукты
Тюменец не смог объяснить, зачем «заминировал» дом на улице 50 лет Октября
Ишимским полицейским пришлось ехать в Челябинск за мошенником, обманувшем горожанина
На улице Московский Тракт в Тюмени отключат светофоры
Молодые тюменцы разграбили кладбище на улице Дружбы
Погода на 25 марта в Тюмени: на Феофана – проломи наст сходит снежный покров
Тюменских пенсионеров с температурой призывают не заниматься самолечением
В Тюмени спасатели тушат крупный пожар на складе
Ишимская чиновница сидит дома после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Женщина пострадала в серьезной аварии на улице Монтажников в Тюмени
В Тюменской области стали меньше болеть туберкулезом
АО «Транснефть – Сибирь» заменило электронасосный агрегат на НПС «Демьянское-4»
Включите радио и прослушайте сообщение: в Тюмени скоро прозвучит сирена
В Тюмени застройщик запустил онлайн-продажу квартир
Автопарк тюменских росгвардейцев пополнился новыми автомобилями
Тюменские больницы подготовили к работе в условиях режима повышенной готовности
Кинотеатры Тюмени закрываются из-за коронавируса
Гепарда за два миллиона рублей предлагали купить тюменцам
В Тюменской области перенесли досрочный период ЕГЭ
В тюменских поселках Антипино и Мелиораторов построят детские сады
Набережную Тюмени хотят сделать посещаемой зимой
Тюменцы увидят космическую станцию в ночном небе