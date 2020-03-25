25 Март 2020 2020-03-25T08:52:50+03:00

Стало известно о ходе строительства школы в тюменском поселке Казарово. Фото - ГУ строительства ТО.

Здание начнут отапливать уже на этой неделе

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Уже на этой неделе в строящейся школе в тюменском поселке Казарово запустят котельную. Здание будущего учебного заведения начнут отапливать, чтобы в апреле приступить к внутренним отделочным работам.

– Здесь разместятся все необходимые для младших и старших школьников кабинеты для занятий, спортивных мероприятий, а также административные помещения, медицинский блок и учебные мастерские для проведения уроков труда. В школе также будет библиотека, актовый зал и столовая с обеденным залом на 130 мест, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Также стало известно, что главный вход оборудуют пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

Напомним, что возведение школы началось в августе 2019 года. На сегодняшний день, спустя чуть более полугода, завершаются работы по устройству кровли, прокладке кабелей слаботочных и электрических сетей.

Объект строится в рамках масштабной региональной программы по замене деревянных школ. Всего в регионе должны заменить 32 таких школы. Часть из них будет выполнена в капитальном исполнении, часть – в модульном.

ИСТОЧНИК KP.RU