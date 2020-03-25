Сбербанк в Тюмени поделился опытом финансирования проектов государственно-частного партнерства

25 Март 2020 2020-03-25T08:33:42+03:00

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Сбербанк в Тюмени при поддержке Правительства Тюменской области провел онлайн-семинар по вопросам сотрудничества в рамках концессионных соглашений и проектов в формате государственно-частного партнерства. В мероприятии приняли участие более 120 человек – руководители ключевых департаментов региона, служащие городов, муниципальных районов и представители банка.

Участники посредством видеоконференцсвязи обсудили вопросы использования механизмов финансирования для реализации инфраструктурных потребностей региона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, туризма и медицине. Руководители центра компетенций ГЧП центрального аппарата Сбербанка рассказали о требованиях банка при применении «коробочных» подходов и структурировании индивидуальных ГЧП-проектов, а также об успешном опыте сотрудничества в других регионах.

По словам начальника управления повышения конкурентоспособности экономики Департамента экономики Тюменской области Дмитрия Щукина за 2019 год регион занял 11-е место по показателю «Уровень развития ГЧП в регионах». В оценке был учтен 51 проект с общим объемом инвестиций 139 млрд рублей. Указанные проекты реализуются в разных сферах в формате государственно-частного партнерства. Примеры инвестиционных проектов, реализуемых в Тюменской области на принципах ГЧП: строительство завода по глубокой переработке пшеницы, строительство госпиталя «Мать и Дитя», строительство аэропорта регионального значения в г. Тобольск, реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения в г. Тюмени, Тюменском муниципальном районе и другие.

Фото - Сбербанк.

- Финансирование проектов государственно-частного партнерства - одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. К сожалению, на территории Тюмени и юга области такого опыта пока нет, но есть успешные примеры в других регионах страны. Тиражирование данной практики позволит нам рассматривать и финансировать самые разные проекты, а также консультировать участников ГЧП по вопросам действующего законодательства, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

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