25 Март 2020 2020-03-25T09:41:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры центра, созданного при общественной приемной ТРО партии «Единая Россия», помогают тюменским ветеранам, доставляя домой необходимые лекарства и продукты. На днях они навестили 89-летнего ветерана Трудового фронта Лидию Калечину и ветерана ВОВ Сергея Кочкина, которому в этом году исполняется 103 года.

Помимо лекарственных препаратов, активисты привезли Сергею Степановичу телевизор и наушники, а в их следующую встречу у мужчины появится и усилитель звука.

Ветеран был призван в ряды Красной армии в 1938 году, а демобилизован только через десять лет, так как началась Великая Отечественная война. Он принимал участие в освобождении Смоленска, Минска, штурмовал Кенигсберг и брал Берлин. Был трижды ранен.

– В связи со сложной эпидемической ситуацией сейчас очень важно позаботиться о пожилых людях, которые находятся в зоне риска. Мы делаем все возможное, чтобы они не нуждались ни в продуктах, ни в лекарствах, – сообщил секретарь первичного отделения № 10 партии «Единая Россия» Максим Еремеев.

Что касается Лидии Калечиной, то пенсионерка живет одна и не выходит из дома – из-за сахарного диабета у нее отказывают ноги. Для поддержания здоровья ей необходим препарат-венотоник.

– Лидия Михайловна – подопечная нашей первички, и мы постоянно ее навещаем, звоним, интересуемся состоянием. А из-за ситуации с коронавирусом, конечно, уделяем ей особое внимание, – рассказал один из активистов, член первичного отделения «Единой России» № 247 Дмитрий Рачев.

Волонтеры возят тюменским ветеранам лекарства и продукты. Фото - ТРО партии "Единая Россия".

Напомним, что оставить заявку на оказание помощи может любой нуждающийся по телефону федеральной горячей линии 8-800-200-34-11. Все сообщения будут переданы тюменским волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU