2020-03-25T09:41:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Волонтеры возят тюменским ветеранам лекарства и продукты

Пожилые люди находятся в первой группе риска по новой инфекции
Вадим Бегун
Поделиться:
Волонтеры возят тюменским ветеранам лекарства и продукты. Фото - ТРО партии "Единая Россия".Волонтеры возят тюменским ветеранам лекарства и продукты. Фото - ТРО партии "Единая Россия".
Изменить размер текста:

Волонтеры центра, созданного при общественной приемной ТРО партии «Единая Россия», помогают тюменским ветеранам, доставляя домой необходимые лекарства и продукты. На днях они навестили 89-летнего ветерана Трудового фронта Лидию Калечину и ветерана ВОВ Сергея Кочкина, которому в этом году исполняется 103 года.

Помимо лекарственных препаратов, активисты привезли Сергею Степановичу телевизор и наушники, а в их следующую встречу у мужчины появится и усилитель звука.

Ветеран был призван в ряды Красной армии в 1938 году, а демобилизован только через десять лет, так как началась Великая Отечественная война. Он принимал участие в освобождении Смоленска, Минска, штурмовал Кенигсберг и брал Берлин. Был трижды ранен.

– В связи со сложной эпидемической ситуацией сейчас очень важно позаботиться о пожилых людях, которые находятся в зоне риска. Мы делаем все возможное, чтобы они не нуждались ни в продуктах, ни в лекарствах, – сообщил секретарь первичного отделения № 10 партии «Единая Россия» Максим Еремеев.

Что касается Лидии Калечиной, то пенсионерка живет одна и не выходит из дома – из-за сахарного диабета у нее отказывают ноги. Для поддержания здоровья ей необходим препарат-венотоник.

– Лидия Михайловна – подопечная нашей первички, и мы постоянно ее навещаем, звоним, интересуемся состоянием. А из-за ситуации с коронавирусом, конечно, уделяем ей особое внимание, – рассказал один из активистов, член первичного отделения «Единой России» № 247 Дмитрий Рачев.

Волонтеры возят тюменским ветеранам лекарства и продукты. Фото - ТРО партии "Единая Россия".

Волонтеры возят тюменским ветеранам лекарства и продукты. Фото - ТРО партии "Единая Россия".

Напомним, что оставить заявку на оказание помощи может любой нуждающийся по телефону федеральной горячей линии 8-800-200-34-11. Все сообщения будут переданы тюменским волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы приняли упавшую стаю птиц за жертв коронавируса
Прокуратура проследит, чтобы в тюменских магазинах не «задирали» цены
В Конституции появится положение о сохранении памяти защитников Отечества
Стало известно о ходе строительства школы в тюменском поселке Казарово
Сбербанк в Тюмени поделился опытом финансирования проектов государственно-частного партнерства
Волонтеры возят тюменским ветеранам лекарства и продукты
Тюменец не смог объяснить, зачем «заминировал» дом на улице 50 лет Октября
Ишимским полицейским пришлось ехать в Челябинск за мошенником, обманувшем горожанина
На улице Московский Тракт в Тюмени отключат светофоры
Молодые тюменцы разграбили кладбище на улице Дружбы
Погода на 25 марта в Тюмени: на Феофана – проломи наст сходит снежный покров
Тюменских пенсионеров с температурой призывают не заниматься самолечением
В Тюмени спасатели тушат крупный пожар на складе
Ишимская чиновница сидит дома после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Женщина пострадала в серьезной аварии на улице Монтажников в Тюмени
В Тюменской области стали меньше болеть туберкулезом
АО «Транснефть – Сибирь» заменило электронасосный агрегат на НПС «Демьянское-4»
Включите радио и прослушайте сообщение: в Тюмени скоро прозвучит сирена
В Тюмени застройщик запустил онлайн-продажу квартир
Автопарк тюменских росгвардейцев пополнился новыми автомобилями
Тюменские больницы подготовили к работе в условиях режима повышенной готовности
Кинотеатры Тюмени закрываются из-за коронавируса
Гепарда за два миллиона рублей предлагали купить тюменцам
В Тюменской области перенесли досрочный период ЕГЭ
В тюменских поселках Антипино и Мелиораторов построят детские сады
Набережную Тюмени хотят сделать посещаемой зимой
Тюменцы увидят космическую станцию в ночном небе