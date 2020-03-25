Погода на 25 марта в Тюмени: На Феофана Проломи Наст сходит снежный покров

25 Март 2020 2020-03-25T05:03:29+03:00

Весь день будет пасмурно

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Сегодня, 25 марта, с самого утра небо в Тюмени покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 4–5 градусов, днем – плюс 3–4. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. В народе этот день называют Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню активно сходит снежный покров, почва полностью оттаивает.

С этого дня уже можно сеять редис. В старину заметили: если 25 марта туман, то будет большой урожай льна.

ИСТОЧНИК KP.RU