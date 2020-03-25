2020-03-25T05:03:29+03:00
Общество

Погода на 25 марта в Тюмени: На Феофана Проломи Наст сходит снежный покров

Весь день будет пасмурно
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени незначительно потеплеет.В Тюмени незначительно потеплеет.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 марта, с самого утра небо в Тюмени покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 4–5 градусов, днем – плюс 3–4. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. В народе этот день называют Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню активно сходит снежный покров, почва полностью оттаивает.

С этого дня уже можно сеять редис. В старину заметили: если 25 марта туман, то будет большой урожай льна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодые тюменцы разграбили кладбище на улице Дружбы
Погода на 25 марта в Тюмени: На Феофана Проломи Наст сходит снежный покров
Тюменских пенсионеров с температурой призывают не заниматься самолечением
В Тюмени спасатели тушат крупный пожар на складе
Ишимская чиновница сидит дома после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Женщина пострадала в серьезной аварии на улице Монтажников в Тюмени
В Тюменской области стали меньше болеть туберкулезом
АО «Транснефть – Сибирь» заменило электронасосный агрегат на НПС «Демьянское-4»
Включите радио и прослушайте сообщение: в Тюмени скоро прозвучит сирена
В Тюмени застройщик запустил онлайн-продажу квартир
Автопарк тюменских росгвардейцев пополнился новыми автомобилями
Тюменские больницы подготовили к работе в условиях режима повышенной готовности
Кинотеатры Тюмени закрываются из-за коронавируса
Гепарда за два миллиона рублей предлагали купить тюменцам
В Тюменской области перенесли досрочный период ЕГЭ
В тюменских поселках Антипино и Мелиораторов построят детские сады
Набережную Тюмени хотят сделать посещаемой зимой
Тюменцы увидят космическую станцию в ночном небе