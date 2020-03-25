Молодые тюменцы разграбили кладбище на улице Дружбы

25 Март 2020 2020-03-25T05:43:35+03:00

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В тюменскую полицию поступила информация от муниципального учреждения по вопросам похоронного дела о том, что на кладбище по улице Дружбы неизвестные похитили часть металлического забора. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых, которые «посягнули на святое».

– По версии следствия, ранее судимые 22 и 32-летний злоумышленники ночью демонтировали десять секций металлического забора, а затем на грузовом такси вывезли украденное в скупку металла. Вырученные деньги фигуранты потратили на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время рецидивистов отпустили под подписку о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU