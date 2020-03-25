На улице Московский Тракт в Тюмени отключат светофоры
В Тюмени сегодня, 25 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.
Так, с 9.30 до 12.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Московский Тракт и Магнитогорской, а также на улице Московский Тракт в районе дома № 39.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU