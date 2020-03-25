Ишимским полицейским пришлось ехать в Челябинск за мошенником, обманувшем горожанина

25 Март 2020 2020-03-25T09:38:23+03:00

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Еще в прошлом году в ишимскую полицию поступило заявление от 51-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что хотел купить запчасти, однако судьба свела его с мошенником.

Выяснилось, что на одном из интернет-сайтов потерпевший нашел информацию о продаже автозапчастей. Созвонившись с продавцом, заявитель перевел на его карту 65 тысяч рублей. После он вновь попытался выйти на связь с ним, но абонентский номер уже был отключен.

– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение мошенника. Злоумышленник находился в Челябинской области. Там и задержали фигуранта, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время подозреваемый – ранее не судимый 34-летний мужчина – заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи «Мошенничество» – лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU