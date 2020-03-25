Тюменец не смог объяснить, зачем «заминировал» дом на улице 50 лет Октября

25 Март 2020 2020-03-25T09:10:14+03:00

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В тюменскую полицию позвонил неизвестный и сообщил о якобы существующей угрозе в жилом доме на улице 50 лет Октября. На место сразу же выехали соответствующие службы, однако предметов, представляющих опасность для окружающих, они не обнаружили.

– В кратчайшие сроки удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 36-летний житель Тюмени. Его задержали по месту жительства. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своего поступка, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время по указанному выше факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU