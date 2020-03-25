Тюменец не смог объяснить, зачем «заминировал» дом на улице 50 лет Октября
В тюменскую полицию позвонил неизвестный и сообщил о якобы существующей угрозе в жилом доме на улице 50 лет Октября. На место сразу же выехали соответствующие службы, однако предметов, представляющих опасность для окружающих, они не обнаружили.
– В кратчайшие сроки удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 36-летний житель Тюмени. Его задержали по месту жительства. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своего поступка, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что в настоящее время по указанному выше факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU