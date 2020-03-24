2020-03-24T16:27:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменских пенсионеров с температурой призывают не заниматься самолечением

Работающим пожилым людям не стоит ходить на работу
Вадим Бегун
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Тюменских пенсионеров с температурой призывают не заниматься самолечением.Тюменских пенсионеров с температурой призывают не заниматься самолечением.Фото: Вадим Бегун
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Тюменских пенсионеров призывают не заниматься самолечением при повышенной температуре тела. Если пожилой человек почувствовал недомогание, лучшим решением будет вызвать врача на дом.

– У многих пожилых людей и людей серебряного возраста имеется ряд сопутствующих хронических заболеваний. Учитывая распространение новой коронавирусной инфекции, необходимо помнить, что они лишь усугубляют течение инфекции. Пожилые люди должны по возможности оставаться дома и не посещать общественные места. Также им следует ограничить контакт с близкими и родственниками, которые могут посещать другие общественные места, – сказала заведующая отделением медико-социальной помощи областной больницы № 19, врач-гериатр Марина Чесалина.

По словам врача, прежде всего надо обратить внимание на появление высокой температуры. Сигналом является и появление одышки при минимальной физической нагрузке, а также сухого кашля. При таких симптомах нужно вызывать врача на дом.

– Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Обязательно скажите своим родственникам, что у вас что-то не в порядке со здоровьем. Пусть они вызовут врача, если не можете вы, – резюмировала Марина Чесалина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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