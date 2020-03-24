2020-03-24T16:20:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ишимская чиновница сидит дома после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах

На работу женщина выйдет 26 марта
Вадим Бегун
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Ишимская чиновница сидит дома после поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.Ишимская чиновница сидит дома после поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
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По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, ряд средств массовой информации и пабликов социальных сетей опубликовали информацию о заместителе главы Ишимского района Светлане Филипповой. СМИ утверждали, что, вернувшись из отпуска из Италии, не соблюдая предписания Роспотребнадзора о двухнедельном карантине, женщина вышла на работу. Однако в штабе заверили, что это неправда.

– Это не соответствует действительности: чиновница во время отпуска со 2 по 12 марта была в ОАЭ. По возвращении сдала тест на коронавирус (результат отрицательный) и сейчас находится на самоизоляции, – сообщили в штабе, добавив, что Филиппова снова приступит к работе в четверг, 26 марта.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пожилые люди старше 65 лет, имеющие различные сопутствующие заболевания, входят в первую группу риска по новой инфекции. Им рекомендована полная изоляция: тюменских пенсионеров просят не выходить из дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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