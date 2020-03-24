24 Март 2020 2020-03-24T14:14:34+03:00

Женщина пострадала в серьезной аварии на улице Монтажников в Тюмени. Скриншот из видео "ЧС Тюмень".

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В Тюмени сегодня, 24 марта, на путепроводе, расположенном на улице Монтажников, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы аварии сообщали, что серьезно пострадал человек.

– По предварительным данным, автомобиль «Киа» врезался в ограждение. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что дорожный инцидент, действительно, не обошелся без пострадавших. Характер полученных травм, которые получила женщина, уточняется.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в селе Успенка Тюменского района накануне, 23 марта, около девяти часов вечера неизвестный сбил 56-летнего пешехода. Дорожный инцидент произошел на улице Московский Тракт, 49.

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ИСТОЧНИК KP.RU