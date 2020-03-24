2020-03-24T12:50:06+03:00
Общество

Включите радио и прослушайте сообщение: в Тюмени скоро прозвучит сирена

В городе проверят систему оповещения о ЧС
Вадим Бегун
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В Тюмени скоро прозвучит сирена. Фото - pixabay.com.В Тюмени скоро прозвучит сирена. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени буквально через 15 минут будет звучать сирена. В городе проверят централизованную систему оповещения.

– С 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, – сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

В ведомстве отметили, что после сигнала «Внимание! Всем!» тюменцам следует включить радио или ТВ и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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