В Тюменской области стали меньше болеть туберкулезом

24 Март 2020 2020-03-24T13:21:46+03:00

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В Тюменской области статистика больных по числу больных туберкулезом пошла на спад. Если в 2018 году на диспансерном учете по региону состояло 2 220 человек, то в прошлом году их количество уменьшилось почти на 400 и составило 1865 человек. Подобная ситуация и по Тюмени: 864 в 2019 году против 1 127 в 2018-ом.

Однако, есть и неприятная статистика. Так, в регионе отмечают рост числа ВИЧ-инфицированных среди впервые выявленных больных – на 5,9%. Медики утверждают, что на заболеваемость туберкулезом большое влияние имеет распространенность ВИЧ-инфекции.

– Основными ранними методами выявления туберкулеза по-прежнему остаются у детей реакция Манту, Диаскинтест, а у взрослых – флюорография. При возникновении подозрения на туберкулез врач назначает дополнительно более углубленное исследование. Отмечу, что каждый человек должен обязательно пройти флюорографический осмотр один раз в год, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве также заявили, что в регионе для лечения туберкулеза есть новейшие очень дорогостоящие медикаменты, которые пациенты получают бесплатно. Также имеются стационары, санатории местного и федерального значения, где внедрены высокотехнологичные хирургические методики лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU