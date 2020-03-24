Тюменские больницы подготовили к работе в условиях режима повышенной готовности
Больницы Тюменской области готовы работать в условиях режима повышенной готовности. Медучреждения заготовили все необходимые медикаменты.
По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, в больницах имеется оборудование для диагностики, оказания анестезиолого-реанимационной помощи, а также обеспечения длительной поддержки функции легких. В стационарах в достаточном количестве есть изолированные палаты. В случае необходимости медики организуют дополнительные места.
– Работники обеспечены индивидуальными средствами защиты для работы с пациентами с подозрением на коронавирус, в том числе и комплектами специальной одежды. Приняты все меры для обеспечения безопасности при взятии анализов у тех, кто находится на режиме самоизоляции, – отметили в ведомстве.
В департаменте подчеркнули, что областная инфекционная больница региона, где ранее проходил лечение пациент с Covid-19, оснащена специальными боксами для размещения больных. Здесь также есть запасы необходимых лекарств, кожных антисептиков и средств индивидуальной защиты для предотвращения распространения инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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