2020-03-24T12:35:03+03:00
Общество

Автопарк тюменских росгвардейцев пополнился новыми автомобилями

Вся техника оснащена современным оборудованием
Вадим Бегун
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Автопарк тюменских росгвардейцев пополнился новыми автомобилями. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.Автопарк тюменских росгвардейцев пополнился новыми автомобилями. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
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Парк территориального управления Росгвардии в Тюмени пополнился новыми служебными автомобилями. Ключи от патрульных машин вручили в преддверии Дня Росгвардии. Вся техника оснащена современным оборудованием.

– Сотрудники вневедомственной охраны круглосуточно стоят на страже общественного порядка. Они стерегут свыше 13 тысяч объектов всех видов собственности. Берегите своих новых помощников, соблюдайте правила дорожного движения и добросовестно несите службу ради безопасности граждан. Благодарю вас за достигнутые результаты в повседневной деятельности и поздравляю с наступающим профессиональным праздником, – сказал начальник тюменского ведомства полковник полиции Евгений Симаков.

Начальник областного управления вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Молчанов в своем обращении подчеркнул, что нарядами групп задержания за три месяца текущего года пресечено более 230 правонарушений. Краж с охраняемых объектов и мест хранения имущества физических и юридических лиц не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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