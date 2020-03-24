2020-03-24T10:47:07+03:00
Общество

В Тюменской области перенесли досрочный период ЕГЭ

Пройти перерегистрацию следует до 31 марта
Вадим Бегун
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Тюменцев – участников досрочного периода ЕГЭ просят пройти повторную перерегистрацию. Фото - Департамент образования и науки Тюменской области.Тюменцев – участников досрочного периода ЕГЭ просят пройти повторную перерегистрацию. Фото - Департамент образования и науки Тюменской области.
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В Тюменской области участникам досрочного периода ЕГЭ 2020 года следует пройти повторную перерегистрацию. Сделать это необходимо из-за переноса сроков проведения досрочного периода экзамена на основной период.

В департаменте образования и науки региона сообщили, что для повторной подачи заявления на участие в Едином государственном экзамене надо обратиться в муниципальный орган управления образованием по месту подачи заявления на участие в ЕГЭ.

– В случае невозможности подать заявление просим обратиться в государственную экзаменационную комиссию по телефону (3452) 56-93-49 или в региональный центр обработки информации: 39-06-27, – отметили в ведомстве, добавив, что перерегистрироваться нужно до 31 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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