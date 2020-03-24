2020-03-24T11:13:58+03:00
Дом. Семья

Гепарда за два миллиона рублей предлагали купить тюменцам

Можно было приобрести и тигров
Вадим Бегун
Поделиться:
Гепарда за два миллиона рублей предлагали купить тюменцам. Фото - pixabay.com.Гепарда за два миллиона рублей предлагали купить тюменцам. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура нашла в интернете 14 сайтов, где продавали животных и птиц, занесенных в Красную книгу «Международный союз охраны природы». В настоящее время доступ к ресурсам о продаже гепардов, львов и прочих животных ограничен.

– К примеру, стоимость гепарда составляла от двух миллионов рублей, тигров – от 350 тысяч. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России как раз можно «загреметь» в тюрьму.

Природоохранная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании информации, размещенной на ресурсах, запрещенной к распространению в РФ. Суд требования ведомства удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские больницы подготовили к работе в условиях режима повышенной готовности
Кинотеатры Тюмени закрываются из-за коронавируса
Гепарда за два миллиона рублей предлагали купить тюменцам
В Тюменской области перенесли досрочный период ЕГЭ
В тюменских поселках Антипино и Мелиораторов построят детские сады
Набережную Тюмени хотят сделать посещаемой зимой
Тюменцы увидят космическую станцию в ночном небе
В российской Конституции позаботятся о правах животных
В Тюмени проверят систему оповещения о ЧС
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Не дошел до дома 70 метров: в Тюменском районе сбили мужчину, который вышел в магазин
В Тюмени выберут самый зеленый двор
Тюменская компания незаконно добывала песок
В самом центре Тюмени на полтора часа отключат светофоры
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Погода на 24 марта в Тюмени: снова плюс
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запустили проект «Искусство онлайн»
ТОДЭП продолжит ремонтировать дорогу к деревне Муллаши
Тюменский центр телефонного обслуживания принял более двух тысяч звонков по коронавирусу
Администрация Ялуторовска выплатит горожанину крупную сумму за упавшее на авто дерево
В Тюмени проверят систему оповещения о ЧС
Упавшая в обморок на работе тюменка перепугала своих коллег
Тюменские автоинспекторы ночью гонялись за пьяным рыбаком на «Инфинити»
Компании экосистемы Сбербанка помогут клиентам сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии
Владимир Чейметов: «Коронавирус человека не представляет угрозы для домашних животных»
В Тюменской области строятся объекты, за которые проголосовали жители