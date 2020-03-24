Гепарда за два миллиона рублей предлагали купить тюменцам

24 Март 2020 2020-03-24T11:13:58+03:00

Можно было приобрести и тигров

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Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура нашла в интернете 14 сайтов, где продавали животных и птиц, занесенных в Красную книгу «Международный союз охраны природы». В настоящее время доступ к ресурсам о продаже гепардов, львов и прочих животных ограничен.

– К примеру, стоимость гепарда составляла от двух миллионов рублей, тигров – от 350 тысяч. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России как раз можно «загреметь» в тюрьму.

Природоохранная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании информации, размещенной на ресурсах, запрещенной к распространению в РФ. Суд требования ведомства удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU