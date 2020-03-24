2020-03-24T10:18:47+03:00
Недвижимость

В тюменских поселках Антипино и Мелиораторов построят детские сады

Предположительно, возведение начнется уже в этом году
Вадим Бегун
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В тюменских поселках Антипино и Мелиораторов построят детские сады. Фото - pixabay.com.В тюменских поселках Антипино и Мелиораторов построят детские сады. Фото - pixabay.com.
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Уже на этой неделе власти планируют заключить контракты на разработку проектной документации по строительству двух детских садов – в поселках Антипино и Мелиораторов. Возведение может начаться уже в этом году.

– Точные сроки строительства дошкольных учреждений будут известны после заключения контрактов на строительство. Документацию разработают с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования: «Строительство детского сада в районе улицы Мебельщиков Тюмени», – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве отметили, что в настоящее время со значительным опережением сроков строятся два детсада – в микрорайонах Войновка и Ямальский-1. В общем в регионе строится три таких объекта, до конца 2020 года начнут возводить еще 17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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