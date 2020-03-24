В российской Конституции позаботятся о правах животных

24 Март 2020 2020-03-24T08:51:10+03:00

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Внесение поправок в Конституцию РФ, касающихся формирования в обществе ответственного отношения к животным, сформирует новый подход в отношении к их правам, подчеркивают зоозащитники и эксперты

По их мнению, вопрос формирования бережного отношения к животным охватывает такие глобальные темы как гуманность и забота об окружающей среде, без которых невозможно себе представить современное цивилизованное общество.

Как отмечают представители зоозащитных организаций, выход темы защиты животных на уровень Основного закона будет иметь очень серьезные позитивные последствия для борьбы за права «братьев наших меньших». До сих пор множество случаев жестокого обращения с животными, несмотря на бурю общественного возмущения, не находили достаточного отклика в правовой системе. Поэтому вслед за внесением поправок должны последовать другие меры, в частности создание правовой системы, которая бы четко прописывала права и обязанности граждан в обращении с животными.

– Факты жестокого обращения с животными, к сожалению, очень распространенное явление. Поэтому постановка вопроса в таком ключе очень актуальна. Но проблема еще и в том, что ответственность за такое отношение к животным у нас не слишком суровая. Многие остаются безнаказанными. Если удастся вывести эту проблему на новый уровень, то и отношение, и спрос с людей, возможно, будет совсем другой, - заявила известная зоозащитница, председатель Тюменской областной общественной организации "Общество защиты животных" Анна Москвина.

ИСТОЧНИК KP.RU