2020-03-24T08:51:06+03:00
Общество

В Тюмени проверят систему оповещения о ЧС

В городе зазвучат сирены
Вадим Бегун
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В Тюмени проверят систему оповещения о ЧС. Фото - pixabay.com.В Тюмени проверят систему оповещения о ЧС. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 24 марта, будет звучать сирена. В городе проверят централизованную систему оповещения.

– С 15.00 до 16.00 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, – сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

В ведомстве отметили, что после сигнала «Внимание! Всем!» тюменцам следует включить радио или ТВ и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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