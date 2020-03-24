Не дошел до дома 70 метров: в Тюменском районе сбили мужчину, который вышел в магазин

24 Март 2020 2020-03-24T08:31:07+03:00

в Тюменском районе сбили мужчину, который вышел в магазин. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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В селе Успенка Тюменского района накануне, 23 марта, около девяти часов вечера неизвестный сбил 56-летнего пешехода. Дорожный инцидент произошел на улице Московский Тракт, 49.

Водитель скрылся с места наезда на человека. Пешехода с тяжелыми повреждениями доставили в больницу.

– По предварительным данным, мужчина шел вдоль проезжей части по ходу движения автомобилей. Он возвращался из магазина и не дошел до дома буквально 70 метров, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В настоящее время автоинспекторы разыскивают нарушителя. ГИБДД рекомендует водителю, покинувшему место ДТП, самому явиться в отдел полиции «Тюменский», который находится по адресу: улица Московский Тракт, 175.

ИСТОЧНИК KP.RU