В Тюмени выберут самый зеленый двор
В Тюмени проведут конкурс на самый зеленый двор. Он начался вчера, 23 марта, и продлится до 11 сентября.
Стало известно, что в экологическом конкурсе «Зеленые дворы – зеленый город!» могут принять участие управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, а также собственники квартир, если они непосредственного управляют домом.
– Для участия в конкурсе участникам необходимо определить адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется высадить зеленые насаждения, и направить заявку по установленной форме на электронную почту: tyumen_ecolog@mail.ru. Также ему можно заявиться в письменной форме по адресу: улица Урицкого, 28, кабинет 14, до 3 апреля включительно, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.
В ведомстве пояснили, что на втором этапе конкурса организации на собственные деньги высаживают зеленые насаждения во дворах. После этого им следует направить повторную заявку с уточненным списком дворов, где были посажены деревья. Срок направления заявок – с 12 по 22 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU