В Тюмени выберут самый зеленый двор

24 Март 2020 2020-03-24T08:25:55+03:00

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В Тюмени проведут конкурс на самый зеленый двор. Он начался вчера, 23 марта, и продлится до 11 сентября.

Стало известно, что в экологическом конкурсе «Зеленые дворы – зеленый город!» могут принять участие управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, а также собственники квартир, если они непосредственного управляют домом.

– Для участия в конкурсе участникам необходимо определить адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется высадить зеленые насаждения, и направить заявку по установленной форме на электронную почту: tyumen_ecolog@mail.ru. Также ему можно заявиться в письменной форме по адресу: улица Урицкого, 28, кабинет 14, до 3 апреля включительно, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В ведомстве пояснили, что на втором этапе конкурса организации на собственные деньги высаживают зеленые насаждения во дворах. После этого им следует направить повторную заявку с уточненным списком дворов, где были посажены деревья. Срок направления заявок – с 12 по 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU